Defesa deixa caso, e David Luiz se complica em acusações de ameaça e perseguição

Detalhes das acusações

Karol, com quem o zagueiro supostamente mantinha uma relação extraconjugal, afirmou ter recebido mensagens ameaçadoras do jogador. Segundo consta no boletim de ocorrência, David chegou a mencionar o filho da jovem pelas redes sociais.

“Você sabe que tenho dinheiro e poder. Então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir”, dizia no print enviado às autoridades.

A vítima relatou sentir “risco real de morte” e comparou o episódio ao caso Eliza Samudio, assassinada em 2010.

O advogado da denunciante, Fabiano Távora, afirmou que as ameaças começaram após Karol recusar um convite para formar um trisal com o jogador e uma amiga dela.

Já na versão do atleta, no entanto, não houve qualquer envolvimento presencial entre as partes. Ele confirmou o contato entre eles, embora tenha o descrito como breve, através das redes sociais, após o recebimento de fotos íntimas não solicitadas. “Todas medidas legais cabíveis estão sendo tomadas”, dizia um trecho da nota.

David Luiz cita “exposição injusta”

O zagueiro nega veementemente todas acusações desde que o caso veio à tona. Em pronunciamento anterior por meio de suas redes sociais, o zagueiro reforçou que confia no esclarecimento dos fatos e se pôs como vítima de uma “exposição injusta”.

A assessoria do atleta também declarou que ele não esteve hospedado no hotel citado por Karol, e que aguardava documentos que comprovassem essa versão. O próprio jogador citou que o local disse ter provas que sustentam sua versão.

Do outro lado, Karol relatou à imprensa ter temido pela própria integridade física e afirmou que não buscava notoriedade, mas proteção: “As mensagens me transmitiam medo, angústia. Eu estava assustada. Só quero paz”.

