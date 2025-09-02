David Luiz soma polêmicas como traição à portuguesa e rejeição da mãe

Zagueiro também já se manifestou após se irritar com rumores de ser virgem depois de aderir a um movimento de sua religião / Crédito: Jogada 10

As acusações da assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante não são as primeiras polêmicas que David Luiz ostenta em sua vida pessoal. Outros supostos episódios controversos envolvendo o zagueiro também ganharam repercussão e se tornaram públicos. Alguns deles envolvem supostos casos de traição, rejeição da mãe envolvendo relacionamentos e até rumores de virgindade por sua conexão religiosa. O defensor costuma apresentar comportamento discreto, mas a primeira vez que sua vida pessoal tornou-se destaque foi em 2011, quando atuava no Benfica, em Portugal. Na oportunidade, ele engatou um romance com a dentista Sara, que se tornou destaque em diversas revistas do país, que exaltavam o namoro. No ano seguinte, David transferiu-se para o Chelsea, mas a até então amada não o acompanhou quando ele se mudou para a Inglaterra. A decisão agradou a mãe do zagueiro, Regina Célia Marinho. Afinal, ela não concordava com o relacionamento deles.

Por sinal, em uma entrevista, Regina demonstrou sua rejeição, de maneira pública, com as atitudes do filho por se envolver com diversas mulheres. Ao dar uma entrevista, ela chegou a frisar que tinha “milhões de noras”. No entanto, o defensor e Sara se reconciliaram em 2014. A propósito, a dentista esteve presente em diversos jogos da Copa do Mundo no Brasil, edição que David Luiz disputou. Posteriormente, o zagueiro terminou com a portuguesa e assumiu namoro com Bruna Loureiro em 2016. A modelo tornou-se mãe de suas filhas. Inclusive, há rumores que o romance teve início quando ele ainda se relacionava com Sara. Ou seja, há acusação de traição por parte do defensor. Suspeita de traição de David Luiz no Flamengo Por volta de abril de 2023, David foi acusado de iniciar outro caso extraconjugal. Isso porque houve indícios de envolvimento com a modelo Júlia Calsing. Os rumores tiveram início quando ela exibiu em suas redes sociais que ganhou um ingresso para assistir ao jogo entre Flamengo e Nublense pela Libertadores. O defensor atuava no Rubro-Negro na ocasião e a entrada indicava que era uma cortesia do atleta. A partir disso, usuários da internet passaram a questionar por qual motivo o atleta convidou a influenciadora. Com a repercussão, o jogador se manifestou e negou qualquer envolvimento com Júlia. Na verdade, que o bilhete se tratava de um pedido de um parente.