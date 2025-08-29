Mulher denuncia David Luiz por ameaça e expõe mensagens: "Posso fazer você sumir"

Zagueiro David Luiz deixou o Fortaleza e agora defende o Pafos, do Chipre / Crédito: Divulgação/Pafos FC

O zagueiro David Luiz, ex-Fortaleza e atualmente no Pafos FC, do Chipre, foi denunciado por violência psicológica e ameaça de morte. Na última quarta-feira, 27, a Justiça do Ceará acatou um pedido de medida protetiva feito por Francisca Karollainy Barbosa, conhecida como Karol. Conforme veiculado pelo UOL, as conversas anexadas ao processo indicam que o jogador sugeriu que possui alguém ciente da localização da mulher e que o filho dela pode "pagar pelas consequências". O atleta ex-seleção brasileira, Flamengo e Fortaleza nega as acusações por meio da assessoria.