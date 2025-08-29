Mulher denuncia David Luiz por ameaça e expõe mensagens: "Posso fazer você sumir"Segundo o portal UOL, a conversa anexada por Karolline com o zagueiro ex-seleção brasileira, aponta uma ameaça à mulher e ao filho, indicando que o garoto pode "pagar as consequências"
O zagueiro David Luiz, ex-Fortaleza e atualmente no Pafos FC, do Chipre, foi denunciado por violência psicológica e ameaça de morte. Na última quarta-feira, 27, a Justiça do Ceará acatou um pedido de medida protetiva feito por Francisca Karollainy Barbosa, conhecida como Karol.
Conforme veiculado pelo UOL, as conversas anexadas ao processo indicam que o jogador sugeriu que possui alguém ciente da localização da mulher e que o filho dela pode "pagar pelas consequências". O atleta ex-seleção brasileira, Flamengo e Fortaleza nega as acusações por meio da assessoria.
"Você sabe que eu tenho dinheiro e poder, então não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento. E não chegaria nada em mim, então apague", diz o atleta nas mensagens, averiguadas pelas autoridades, à Karol.
No boletim de ocorrência registrado, Karol diz ter sentido medo de acontecer com ela algo parecido ao caso de Eliza Samudio, assassinada pelo goleiro Bruno, pelo jogador ter afirmado que pode sumir com ela a qualquer momento.
"Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho", relata Karol no boletim.
Resposta da assessoria do jogador
"Diante das recentes alegações e em respeito à transparência, a assessoria de David Luiz informa que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça, o atleta não se manifestará publicamente. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes"
