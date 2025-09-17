David Luiz estreia na Champions pelo Pafos e deixa o campo lesionado

Zagueiro deixa o campo aos 32 do primeiro tempo, mas seu time, mesmo com um a menos, segura um 0 a 0 heroico contra o Olympiacos na Grécia / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira, 17/9, em jogo pela primeira rodada da Champions, o Olympiacos recebeu o Pafos FC, do Chipre e time de David Luiz. O jogo, no Georgios Karaiskakis, em Pireus (zona da Grande Atenas), tinha o time grego como favorito. Mas o estreante Pafos, que é um dos times com mais brasileiros nesta Liga dos Campeões (cinco), conseguiu um grande resultado mesmo jogando com dez desde os 25 minutos de jogo (o lateral brazuca Bruno Felipe foi expulso), segurando um honroso 0 a 0 para desespero dos torcedores do time grego, que conta com Rodinei (ex-Flamengo) no elenco. Mas o jogo não foi bom para David Luiz, ex-Flamengo, Fortaleza, Chelsea e Seleção Brasileira. O zagueiro fez sua estreia em Champions com a camisa do time cipriota, mas sentiu uma lesão aos 25 minutos do primeiro tempo ao cortar uma bola. Sete minutos depois, teve de ser substituído. Já Bruno Felipe logo levou amarelo por falta e, aos 25 minutos, fez outra falta violenta e foi expulso. Mas, ainda assim, o Pafos conseguiu segurar o resultado.

Legião Brazuca

Em tempo: dos 56 brasileiros que disputam a Champions, cinco defendem o Pafos: David Luiz, Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva. Neste duelo, Bruno Felipe, David Luiz e Jajá começaram como titulares. Mas Anderson Silva entrou na reta final. No Olympiacos, são dois brasileiros: Rodinei (lateral-direito), que foi titular, e Gabriel, que ficou no banco e não entrou. David Luiz: lesão no primeiro tempo O jogo começou com o Olympiacos já assustando antes do primeiro minuto, em cruzamento do ex-Flamengo Rodinei, cruzando da direita com extremo perigo e levantando a torcida. Contudo, no minuto seguinte, o goleiro Paschalakis, ao tentar dar um chutão para a frente, acertou Dragomir, e quase o Pafos abriu o placar. Mas a verdade é que a emoção dos primeiros minutos foi um fogo de palha. O jogo estava equilibrado, mas com o Olympiacos mais ofensivo, até os 25 minutos, quando, praticamente ao mesmo tempo, David Luiz sentiu uma lesão e o lateral Bruno Felipe levou o segundo amarelo — ou seja, expulso de campo. Com dez, o Pafos tratou de ficar na defesa tentando sustentar o empate, que, a partir daquele momento, seria um grande resultado. No segundo tempo, o time grego ficou em cima, mas seu ataque, capitaneado pelo iraniano Taremi (ex-Inter de Milão), não estava eficaz. Para se ter ideia, apesar de 65% de posse e 17 finalizações a 5 durante todo o jogo, apenas três foram no alvo — e, em todas, o goleiro Michael se saiu muito bem, garantindo o placar em branco.