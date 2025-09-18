Polícia aponta possível alteração de provas em caso David Luiz

Zagueiro David Luiz deixou o Fortaleza e agora defende o Pafos, do Chipre / Crédito: Divulgação/Pafos FC

O caso de acusação de ameaça e perseguição contra David Luiz feito pela cearense Karollainy Barbosa Cavalcante passou, nesta quinta-feira, 18, por novos fatos Um suposto laudo da Polícia Civil do Ceará indicaria que o celular entregue pela denunciante teria passado por uma redefinição de fábrica antes de ser periciado, além de outras suspeitas de adulteração e falsificação. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, do O Globo. Agora, a cearense responde por calúnia e difamação em ações movidas pelo próprio zagueiro na Justiça.

A defesa de Karollainy rechaça a versão da defesa do ex-zagueiro de Chelsea, Flamengo e Fortaleza, apontando que o documento publicado pela coluna Ancelmo Góis seria uma "síntese de atividade e extração de custódia", sem valor de perícia. O caso está em segredo de Justiça e o Esportes O POVO não teve acesso às provas. Segundo a apuração da coluna Ancelmo Góis, o suposto laudo elaborado durante as investigações também apontaria possibilidade de a imagem usada como base para a denúncia ter sido manipulada. O advogado de Karollainy, Fabiano Távora, alega que a informação sobre o suposto "apagão" do celular da cliente seria uma "informação 'plantada' para 'limpar a barra' do David Luiz".

"David Luiz está desesperado para se livrar das acusações de ameaça e perseguição. Ele não mensurará limites para acabar com a vida e moral da Sra. Karollainy. A ameaça de morte e as perseguições são verdadeiras e, ao final disso tudo, indubitavelmente, será uma sentença condenatória pelos crimes que ele cometeu", assina a defesa de Karollainy.

A defesa, porém, sofreu um revés no fim de agosto após a saída dos advogados Gabriel Domingues, Gustavo Teixeira e Ricardo Sidi da equipe jurídica do atleta. Os representantes renunciaram ao caso por motivos não divulgados. Reviravolta com laudo pericial O ponto de inflexão no caso ocorreu com a divulgação do suposto laudo pericial, conduzido pelo perito Cássio Thyone Almeida de Rosa. A análise teria identificado que o aparelho celular de Karollainy esteve submetido a um “factory reset”, ou seja, a uma restauração completa para os padrões de fábrica, na véspera da apreensão pela polícia. Além disso, o software Cellebrite — usado na investigação e validado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) — teria constatado inconsistências técnicas nos arquivos apresentados. A perícia teria apontado que as imagens contendo supostas mensagens de ameaça foram editadas.

O perito concluiu que o estilo textual das mensagens apresentadas não correspondia ao padrão de comunicação anteriormente usado pelo atleta. Constatando, portanto, vestígios de edição. Haveria ainda indícios de que a foto usada para vincular a autoria ao jogador era, na verdade, de outra pessoa. A defesa de Karolainny questionou ainda as motivações da perícia feita por Cássio Thyone. "É muito normal o Sr. Cassio Thyone defender os interesses do cliente dele. Se o David Luiz pode pagar um perito particular, caro, para trabalhar para ele, é obvio que o mesmo tentara, de todas as formas, desqualificar

a prova que incrimina o futebolista. Alias, esta é a razão da contratação dele. Restrições judiciais para David Luiz Mesmo com os indícios de manipulação apresentados no laudo, o processo segue em curso. Com isso, o zagueiro permanece submetido às proibições impostas pela Justiça — restrição de contato com a denunciante e seus familiares, além da distância física mínima estabelecida por decisão judicial.