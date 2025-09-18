Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia aponta possível alteração de provas em caso David Luiz

Suposto laudo aponta indício de alteração de provas em caso contra David Luiz; defesa da denunciante contesta

A cearense Karollainy Barbosa Cavalcante acusa o ex-jogador do Fortaleza de ameaça e perseguição. O zagueiro move três ações contra a denunciante, sendo elas por calúnia, injúria e difamação
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O caso de acusação de ameaça e perseguição contra David Luiz feito pela cearense Karollainy Barbosa Cavalcante passou, nesta quinta-feira, 18, por novos fatos Um suposto laudo da Polícia Civil do Ceará indicaria que o celular entregue pela denunciante teria passado por uma redefinição de fábrica antes de ser periciado, além de outras suspeitas de adulteração e falsificação. As informações foram divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, do O Globo.

Agora, a cearense responde por calúnia e difamação em ações movidas pelo próprio zagueiro na Justiça.

A defesa de Karollainy rechaça a versão da defesa do ex-zagueiro de Chelsea, Flamengo e Fortaleza, apontando que o documento publicado pela coluna Ancelmo Góis seria uma "síntese de atividade e extração de custódia", sem valor de perícia.

O caso está em segredo de Justiça e o Esportes O POVO não teve acesso às provas. Segundo a apuração da coluna Ancelmo Góis, o suposto laudo elaborado durante as investigações também apontaria possibilidade de a imagem usada como base para a denúncia ter sido manipulada.

O advogado de Karollainy, Fabiano Távora, alega que a informação sobre o suposto "apagão" do celular da cliente seria uma "informação 'plantada' para 'limpar a barra' do David Luiz".

"David Luiz está desesperado para se livrar das acusações de ameaça e perseguição. Ele não mensurará limites para acabar com a vida e moral da Sra. Karollainy. A ameaça de morte e as perseguições são verdadeiras e, ao final disso tudo, indubitavelmente, será uma sentença condenatória pelos crimes que ele cometeu", assina a defesa de Karollainy.

Entenda o caso David Luiz

As acusações contra o ex-Fortaleza vieram à tona pouco após a saída dele ao Chipre, em agosto, quando Karollainy expôs um convite do jogador para integrar um trisal. Segundo o relato dela, o zagueiro manteve uma relação extraconjugal com ela por um período, com encontros pontuais em Fortaleza — versão posteriormente desmentida pelo atleta.

A cearense recusou a proposta pelo trisal e, segundo seu relato, passou a ser perseguida a partir disso. Em suas denúncias, a mulher conta que sofreu ameaças e sentiu-se coagida pelo atleta e pessoas próximas a ele. Karol alegou ter sido aprisionada em um hotel por seguranças do zagueiro e, posteriormente, teria recebido ameaças contra seu filho.

Karol mostrou-se tão assustada com o teor das mensagens que comparou o caso ao de Eliza Samudio. Diante da repercussão e do temor, a Justiça concedeu medida protetiva a favor da denunciante. O atleta, por sua vez, negou veementemente todas denúncias e ainda acusa-a por outros três crimes: calúnia, injúria e difamação.

A defesa, porém, sofreu um revés no fim de agosto após a saída dos advogados Gabriel Domingues, Gustavo Teixeira e Ricardo Sidi da equipe jurídica do atleta. Os representantes renunciaram ao caso por motivos não divulgados.

Reviravolta com laudo pericial

O ponto de inflexão no caso ocorreu com a divulgação do suposto laudo pericial, conduzido pelo perito Cássio Thyone Almeida de Rosa. A análise teria identificado que o aparelho celular de Karollainy esteve submetido a um “factory reset”, ou seja, a uma restauração completa para os padrões de fábrica, na véspera da apreensão pela polícia.

Além disso, o software Cellebrite — usado na investigação e validado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) — teria constatado inconsistências técnicas nos arquivos apresentados. A perícia teria apontado que as imagens contendo supostas mensagens de ameaça foram editadas.

O perito concluiu que o estilo textual das mensagens apresentadas não correspondia ao padrão de comunicação anteriormente usado pelo atleta. Constatando, portanto, vestígios de edição. Haveria ainda indícios de que a foto usada para vincular a autoria ao jogador era, na verdade, de outra pessoa.

A defesa de Karolainny questionou ainda as motivações da perícia feita por Cássio Thyone. "É muito normal o Sr. Cassio Thyone defender os interesses do cliente dele. Se o David Luiz pode pagar um perito particular, caro, para trabalhar para ele, é obvio que o mesmo tentara, de todas as formas, desqualificar
a prova que incrimina o futebolista. Alias, esta é a razão da contratação dele. 

Restrições judiciais para David Luiz

Mesmo com os indícios de manipulação apresentados no laudo, o processo segue em curso. Com isso, o zagueiro permanece submetido às proibições impostas pela Justiça — restrição de contato com a denunciante e seus familiares, além da distância física mínima estabelecida por decisão judicial.

O Ministério Público do Ceará ainda não anunciou formalmente se as novas descobertas serão suficientes para a revogação das medidas protetivas ou eventual arquivamento da denúncia. (Com Iara Costa)

A matéria foi editada no dia 19/09/2025, às 15h20min, incluindo informações enviadas pela defesa de Karollainy

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar