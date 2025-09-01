David Luiz nega ameaças à cearense que registrou BO contra o jogador, mas admite conversas

David Luiz nega ameaças à cearense que registrou BO contra o jogador, mas admite conversasAs falas do zagueiro indicaram que houve, sim, uma conversa com Francisca Karollainy, mas o defensor declarou que não realizou ameaças. A cearense anexou fotos das conversas no processo que lhe concedeu medida protetiva
O zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos FC, do Chipre, publicou, nesta segunda-feira, 1°, um vídeo alegando que não direcionou ameças à cearense Francisca Karollainy Barbosa, que denunciou o atleta por violência psicológica e ameaça de morte. Na última quarta-feira, 27, a Justiça do Ceará acatou um pedido de medida protetiva feito por ela.
Conforme veiculado pelo UOL, as conversas anexadas ao processo apontam que o jogador indicou que possui alguém ciente da localização da mulher e que o filho dela pode "pagar pelas consequências". O atleta ex-seleção brasileira, Flamengo e Fortaleza nega as acusações por meio da assessoria.
“Eu nunca ameacei ninguém, nunca ameacei esta pessoa. Nunca estive no hotel que ela falou que eu tive, nem pessoalmente. Foi disponibilizado o email do hotel para a imprensa, comprovando que eu nunca fui lá. Nunca estive neste hotel. Infelizmente as coisas têm saído do controle. Errei em trocar mensagens com ela, mas não ameacei e nem nunca estive pessoalmente”, declara o jogador.
No boletim de ocorrência registrado, Karol diz ter sentido medo de acontecer com ela algo parecido ao caso de Eliza Samudio, assassinada pelo goleiro Bruno, pelo jogador ter afirmado que pode sumir com ela a qualquer momento.
"Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho", relata Karol no boletim.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente