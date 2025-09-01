David Luiz nega ameaças à cearense que registrou BO contra o jogador, mas admite conversas

Zagueiro David Luiz deixou o Fortaleza e agora defende o Pafos, do Chipre / Crédito: Divulgação/Pafos FC

O zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos FC, do Chipre, publicou, nesta segunda-feira, 1°, um vídeo alegando que não direcionou ameças à cearense Francisca Karollainy Barbosa, que denunciou o atleta por violência psicológica e ameaça de morte. Na última quarta-feira, 27, a Justiça do Ceará acatou um pedido de medida protetiva feito por ela. Conforme veiculado pelo UOL, as conversas anexadas ao processo apontam que o jogador indicou que possui alguém ciente da localização da mulher e que o filho dela pode "pagar pelas consequências". O atleta ex-seleção brasileira, Flamengo e Fortaleza nega as acusações por meio da assessoria.

“Eu nunca ameacei ninguém, nunca ameacei esta pessoa. Nunca estive no hotel que ela falou que eu tive, nem pessoalmente. Foi disponibilizado o email do hotel para a imprensa, comprovando que eu nunca fui lá. Nunca estive neste hotel. Infelizmente as coisas têm saído do controle. Errei em trocar mensagens com ela, mas não ameacei e nem nunca estive pessoalmente”, declara o jogador. No boletim de ocorrência registrado, Karol diz ter sentido medo de acontecer com ela algo parecido ao caso de Eliza Samudio, assassinada pelo goleiro Bruno, pelo jogador ter afirmado que pode sumir com ela a qualquer momento.