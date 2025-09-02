David Luiz é denunciado por ameaças contra mulher

A Justiça do Ceará confirmou à AFP que a suposta vítima denunciou David, com quem teria saído quando ele jogava pelo Fortaleza no início do ano.

O zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos, do Chipre, foi denunciado por uma mulher por supostamente tê-la ameaçado após manter um relacionamento amoroso, uma acusação que o ex-jogador da Seleção Brasileira negou.

De acordo com a denúncia vazada à imprensa, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, uma assistente social, alega que o zagueiro de 38 anos escreveu uma mensagem com ameaças a sua família.

"Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos" (...) Eu posso simplesmente fazer você sumir", indica o texto.

A Justiça do Ceará não forneceu detalhes, pois o caso está sob sigilo.

"Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente", reagiu David Luiz em um vídeo divulgado na segunda-feira no Instagram, onde reconheceu que entrou em contato com a mulher pelas redes sociais.