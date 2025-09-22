Bola de Ouro 2025: onde assistir, indicados e favoritos da premiação

Bola de Ouro 2025: onde assistir, indicados e favoritos da premiaçãoA premiação conta com sete brasileiros indicados em todas as categorias
Uma das premiações mais aguardadas do futebol mundial, a Bola de Ouro 2025 será realizada nesta segunda-feira, 22, em Paris. Em sua 69ª edição, o evento organizado pela revista France Football reunirá os principais nomes do futebol mundial no Théâtre du Châtelet, palco tradicional da cerimônia.
Como e onde assistir
A cerimônia está marcada para as 16 horas (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela TNT, além do streaming HBO Max, que exibirá o evento na íntegra.
Categorias da premiação
O prêmio principal é destinado ao melhor jogador do mundo, eleito por votação de jornalistas escolhidos. No entanto, a Bola de Ouro contempla outras categorias, sendo elas: melhor jogadora, melhor técnico, melhor goleiro, melhor jogador jovem e o time do ano (feminino e masculino).
Brasileiros indicados
O Brasil estará representado em diferentes frentes. Na categoria de melhor jogador, os atacantes Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Jr., do Real Madrid, figuram entre os indicados. Na disputa feminina, duas brasileiras concorrem ao prêmio de melhor jogadora: a rainha Marta, atacante do Orlando Pride, e Amanda Gutierres, avançada do Palmeiras.
Leia mais
Na área técnica, Artur Elias, treinador da seleção feminina, também aparece entre os indicados. Já na disputa como melhor jogador jovem da temporada, Estêvão, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Chelsea, figura entre os finalistas. Já para o prêmio de melhor goleiro, Alisson, arqueiro da seleção e do Liverpool foi indicado.
Na edição de 2024, Vinicius Jr. era apontado como favorito, pela expecional temporada protagonizada no clube merengue, mas acabou superado pelo espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City, que levou a Bola de Ouro. Para este ano, os nomes mais cotados são o francês Ousmane Dembélé, atacante destaque do Paris Saint-Germain, e Lamine Yamal, jovem revelação do Barcelona que vive excelente momento.
Apesar do grande foviritismo da dupla, Raphinha aparece entre os candidatos destaque. Sob o comando do alemão Hansi Flick, o brasileiro viveu uma temporada incrível com o Barcelona. Ele anotou 34 gols e contriubuiu com 22 assistências em 57 partidas, além de conquistar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha com o time blaugrana.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente