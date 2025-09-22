Bola de Ouro 2025: onde assistir, indicados e favoritos da premiação

Premiação da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira, 22. / Crédito: Franck Fife/AFP

Uma das premiações mais aguardadas do futebol mundial, a Bola de Ouro 2025 será realizada nesta segunda-feira, 22, em Paris. Em sua 69ª edição, o evento organizado pela revista France Football reunirá os principais nomes do futebol mundial no Théâtre du Châtelet, palco tradicional da cerimônia. Como e onde assistir A cerimônia está marcada para as 16 horas (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela TNT, além do streaming HBO Max, que exibirá o evento na íntegra.