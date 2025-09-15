Lesão de Lamine Yamal preocupa Barcelona para estreia na Champions

Jogador não participa do treino e deve ficar fora do duelo contra o Newcastle; Raphinha aparece como provável substituto no lado direito

Lamine Yamal segue sendo uma preocupação para o Barcelona. O jovem jogador sofreu uma lesão durante a Data Fifa com a seleção espanhola e, ao tentar jogar mesmo assim, acabou agravando o problema, o que deve fazê-lo perder a estreia do clube na fase de liga da Champions.

De acordo com informações do jornal ‘Marca’, Yamal não participou do treino desta segunda-feira (15), realizando somente exercícios na academia. A menos que haja uma recuperação surpreendente, ele não estará em campo contra o Newcastle, na primeira rodada da Champions, no St. James’ Park.

Depois de já ter ficado de fora do jogo contra o Valencia no último final de semana, Yamal ainda sente dores, e a equipe médica do Barcelona recomenda que a recuperação não seja forçada para evitar uma recaída na lesão.

Sem Yamal, Hansi Flick testou Marcus Rashford e Roony Bardghji nas pontas do ataque no duelo com o Valencia, com Bardghji ocupando a posição normalmente de Yamal, no lado direito. Apesar da atuação apagada do sueco, o ‘Marca’ acredita que Rashford deve manter seu lugar no time titular. Assim, Raphinha deve jogar na direita, longe de sua posição habitual. No entanto, foi justamente nesse setor do campo que Raphinha marcou dois gols após entrar no segundo tempo contra o Valencia.