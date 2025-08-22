Raphinha, do Barcelona, é eleito melhor da temporada na Champions e La Liga pelo Sofascore

Raphinha é um dos brasileiros indicados a melhor do mundo / Crédito: LLUIS GENE / AFP

O atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, foi eleito pelo aplicativo Sofascore como o jogador da temporada do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Utilizando números objetivos como gols, assistências, dribles certos, o portal atribuiu uma nota para o jogador em cada competição. A premiação aconteceu no Sofascore Player of the Season Award Show, um evento até então inédito que foi gravado após o termino da temporada, em Zadar, na costa da Croácia, durante o Sunset Sports Festival.

Mesmo com números expressivos e conquistas durante a temporada, o jogador tem alguns rivais na disputa pela Bola de Ouro e pelo Melhor do Mundo da Fifa. O vencedor da premiação francesa será anunciado no dia 22 de setembro, enquanto o prêmio da Fifa ainda não tem data, mas costuma ocorrer em dezembro. Principais adversários de Raphinha pelo prêmio de Melhor do Mundo Desde que a revista France Football elegeu o volante Rodri como o Bola de Ouro em 2024, muitos são os temores dos brasileiros em relação à eleição de melhor jogador do mundo. Tanto na premiação francesa, quanto na premiação da Fifa, os principais rivais do camisa 11 do Barcelona são Lamine Yamal e Ousmane Dembélé. O espanhol de 19 anos foi o grande fenômeno da reta final da temporada 2024/25 e assumiu o protagonismo dos culés no segundo turno do campeonato espanhol. Fortemente inspirado em outro atleta brasileiro, Neymar, o novo camisa 10 da equipe catalã é apontado como sucessor de Messi e teve a melhor temporada de sua carreira, até o momento.