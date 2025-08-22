Raphinha, do Barcelona, é eleito melhor da temporada na Champions e La Liga pelo Sofascore

Raphinha, do Barcelona, é eleito melhor da temporada na Champions e La Liga pelo SofascoreA premiação aconteceu no Sofascore Player of the Season Award Show, um evento até então inédito que foi gravado após o termino da temporada
O atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, foi eleito pelo aplicativo Sofascore como o jogador da temporada do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Utilizando números objetivos como gols, assistências, dribles certos, o portal atribuiu uma nota para o jogador em cada competição.
A premiação aconteceu no Sofascore Player of the Season Award Show, um evento até então inédito que foi gravado após o termino da temporada, em Zadar, na costa da Croácia, durante o Sunset Sports Festival.
Em La Liga, o camisa 11 do Barça recebeu a nota 7,80, superando por pouco o parceiro de equipe Lamine Yamal, segundo mais bem colocado com nota 7,79. Na Champions League, o jogador brasileiro conseguiu nota 8,24, superando novamente o companheiro de equipe, que obteve 7,69, e o alemão Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, com nota 7,84.
Em 57 jogos pela equipe catalã, Raphinha marcou 34 gols, concedeu 25 assistências, venceu o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, foi semifinalista e artilheiro da Champions League. No torneio continental, o camisa 11 marcou 13 gols e serviu os companheiros em oito oportunidades em 14 partidas, enquanto em La Liga foram 18 gols e nove assistências em 36 jogos.
Além do jogador da seleção brasileira, foram premiados em suas respectivas ligas: Mohamed Salah na Premier League (7,78), Mattia Zaccagni na Serie A (7,34), Joshua Kimmich na Bundesliga (7,91), Achraf Hakimi na Ligue 1 (7,76), Alexia Putellas na Liga F (8,15), como também atletas de campeonatos menores.
Mesmo com números expressivos e conquistas durante a temporada, o jogador tem alguns rivais na disputa pela Bola de Ouro e pelo Melhor do Mundo da Fifa. O vencedor da premiação francesa será anunciado no dia 22 de setembro, enquanto o prêmio da Fifa ainda não tem data, mas costuma ocorrer em dezembro.
Principais adversários de Raphinha pelo prêmio de Melhor do Mundo
Desde que a revista France Football elegeu o volante Rodri como o Bola de Ouro em 2024, muitos são os temores dos brasileiros em relação à eleição de melhor jogador do mundo. Tanto na premiação francesa, quanto na premiação da Fifa, os principais rivais do camisa 11 do Barcelona são Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.
O espanhol de 19 anos foi o grande fenômeno da reta final da temporada 2024/25 e assumiu o protagonismo dos culés no segundo turno do campeonato espanhol. Fortemente inspirado em outro atleta brasileiro, Neymar, o novo camisa 10 da equipe catalã é apontado como sucessor de Messi e teve a melhor temporada de sua carreira, até o momento.
Lamine somou 18 gols e 21 assistências durante a temporada vigente, números menos expressivos do que os de Raphinha, mas o apelo midiático em volta do atacante e o fato de ser espanhol podem o credenciar como um forte candidato ao prêmio. A visão de que o camisa 10 do Barça é o principal jogador da equipe e que o atleta brasileiro seria um "coadjuvante de luxo" também pode prejudicar Raphininha na briga pelo prêmio.
O outro adversário que aparece como postulante ao melhor jogador da temporada é Ousmane Dembélé. Após uma passagem de altos e baixos no Barcelona, o atacante francês ressurgiu como a principal peça do ataque do PSG, atuando como um falso 9 durante o ano.
Sob o comando de Luis Enrique, o atacante de 28 anos venceu todos os títulos em território nacional, a primeira Liga dos Campeões do PSG e em 53 partidas, marcou 35 gols e distribuiu 14 assistências.