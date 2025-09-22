Real Madrid boicota Bola de Ouro pelo 2º ano consecutivo não enviando representantes

O clube merengue tem três jogadores indicados ao prêmio de melhor do ano

A decisão do Real Madrid de não estar presente institucionalmente na Bola de Ouro se deve ao fato de no ano passado o atacante Vinícius Júnior ter sido preterido por Rodri, do Manchester City, para o prêmio de melhor jogador do mundo.

O Real Madrid boicotará mais uma vez a premiação da Bola de Ouro, que acontece nesta segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O clube não enviará seus representantes para a cerimônia pelo segundo ano consecutivo, mas deu liberdade para que seus atletas pudessem comparecer, caso quisessem.

Neste ano, três jogadores foram indicados à Bola de Ouro: Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé. Huijsen concorre ao Troféu Kopa, prêmio concedido ao melhor jogador de até 21 anos. Já o goleiro Courtois foi indicado para o Troféu Yashin, dado ao melhor goleiro do mundo.

Apenas Carolina Weir, indicada à Bola de Ouro na categoria feminina, estará presente no evento. Linda Caicedo, que concorre ao Troféu Kopa, não viajou para Paris.

Desde que Vinícius Júnior não venceu a premiação no ano passado, o Real Madrid passou a evitar a relação com a Uefa, que tem participação na premiação da Bola de Ouro em conjunto com o jornal Francês L’Equipe, e passou a fortalecer os laços com a Fifa, o que ficou ainda mais evidente durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos EUA.

O Real Madrid acredita que houve um grande desrespeito ao clube e a Vinícius Júnior ao premiarem Rodri, do Manchester City. Já no Fifa The Best de 2024, premiação organizada pela principal entidade do futebol mundial, o atacante brasileiro acabou eleito como melhor jogador do mundo, ficando à frente de Rodri e de Jude Bellingham.