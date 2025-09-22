Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid boicota Bola de Ouro pelo 2º ano consecutivo não enviando representantes

O clube merengue tem três jogadores indicados ao prêmio de melhor do ano
O Real Madrid boicotará mais uma vez a premiação da Bola de Ouro, que acontece nesta segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O clube não enviará seus representantes para a cerimônia pelo segundo ano consecutivo, mas deu liberdade para que seus atletas pudessem comparecer, caso quisessem.

A decisão do Real Madrid de não estar presente institucionalmente na Bola de Ouro se deve ao fato de no ano passado o atacante Vinícius Júnior ter sido preterido por Rodri, do Manchester City, para o prêmio de melhor jogador do mundo.

Neste ano, três jogadores foram indicados à Bola de Ouro: Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé. Huijsen concorre ao Troféu Kopa, prêmio concedido ao melhor jogador de até 21 anos. Já o goleiro Courtois foi indicado para o Troféu Yashin, dado ao melhor goleiro do mundo.

Apenas Carolina Weir, indicada à Bola de Ouro na categoria feminina, estará presente no evento. Linda Caicedo, que concorre ao Troféu Kopa, não viajou para Paris.

Desde que Vinícius Júnior não venceu a premiação no ano passado, o Real Madrid passou a evitar a relação com a Uefa, que tem participação na premiação da Bola de Ouro em conjunto com o jornal Francês L’Equipe, e passou a fortalecer os laços com a Fifa, o que ficou ainda mais evidente durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos EUA.

O Real Madrid acredita que houve um grande desrespeito ao clube e a Vinícius Júnior ao premiarem Rodri, do Manchester City. Já no Fifa The Best de 2024, premiação organizada pela principal entidade do futebol mundial, o atacante brasileiro acabou eleito como melhor jogador do mundo, ficando à frente de Rodri e de Jude Bellingham.

