Vini Jr. exalta brasileiros no Mundial e comenta possível reencontro com o Flamengo

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 Group H football match between Austria's FC Salzburg and Spain's Real Madrid at Lincoln Financial Field Stadium in Philadelphia on June 26, 2025. / Crédito: FRANCK FIFE

Destaque na vitória de 3 a 0 do Real Madrid sobre o Salzburg, nessa quinta-feira, 26, Vinicius Júnior anotou o primeiro gol da partida e balançou as redes pela primeira vez no Super Mundial. Em entrevista coletiva após a partida, o craque merengue exaltou a campanha dos times brasileiros na competição e comentou sobre um possível reencontro com o Flamengo. “É muito bom ver o Brasil ganhando e provando para o mundo que o futebol não é só na Europa, que no Brasil também há grandes jogadores. Desejo sorte aos clubes brasileiros, principalmente ao Flamengo. Agora começa uma outra competição”, disse Vini Jr.

Nas oitavas de final, o Real Madrid enfrenta a Juventus, enquanto o Flamengo duela contra o Bayern de Munique. Por estarem alocados no mesmo lado do chaveamento, Real Madrid e Flamengo podem se encontrar caso avancem à semifinal. Questionado sobre o possível reencontro com o ex-clube, o atacante evitou projetar a possibilidade e disse estar focado no embate contra a Juventus, pelas oitavas. O camisa 7, porém, desejou sorte ao Rubro-Negro. "Está muito longe (a semifinal), tem que pensar passo a passo ainda. O próximo passo é jogar contra a Juventus, e o Flamengo tem que ganhar os jogos dele. Mas desejo a maior sorte do mundo para o Flamengo. E que a gente possa seguir muito firme e chegar até a final dessa competição", finalizou o jogador. Flamengo x Bayern de Munique Classificado para as oitavas de final do Super Mundial como líder do grupo D, o Flamengo protagonizou uma excelente campanha na fase de grupos da competição. Após bater o Espérance por 2 a 0 na estreia, o Rubro-Negro derrotou o Chelsea por 3 a 1 e, em seguida, empatou em 1 a 1 com o Los Angeles FC.