Dembélé conquista prêmio importante antes da Bola de Ouro

Atacante francês brilhou pelo PSG na temporada 2024/25 e superou Lamine Yamal na votação do Onze de Ouro

Ousmane Dembélé, um dos favoritos à Bola de Ouro, já garantiu outro prêmio de destaque: o Onze de Ouro, entregue todos os anos pela revista francesa ‘Onze Mondial’. Assim como a Bola de Ouro da ‘France Football’, a premiação reconhece o melhor jogador da temporada nos campeonatos europeus.

Na última época, o atacante francês brilhou pelo PSG, conquistou cinco títulos e fechou o ano com números impressionantes. Ao todo, foram 35 gols e 16 assistências em 53 partidas em 2024/25.

Na votação dos leitores da ‘Onze Mondial’, Dembélé levou a melhor por uma pequena margem sobre Lamine Yamal. O francês recebeu 32,5% dos votos, contra 30% do jovem espanhol, também cotado para a Bola de Ouro.