PSG se irrita com clássico pela Ligue 1 no mesmo horário da Bola de Ouro

Liga de Futebol Profissional da França tentou adiar jogo para terça, mas equipe e Marselha foi irredutível, o que desagradou o clube parisiense

O PSG está na bronca com a realização do clássico com o Olympique de Marselha às 20h (15h de Brasília) desta segunda-feira (22). Afinal, o apito inicial será uma hora antes do início da premiação da Bola de Ouro. O clube parisiense tem vários indicados, entre eles, Dembélé, que é um dos grandes favoritos ao prêmio de melhor do mundo.

Segundo o regulamento da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), a entidade determina que uma partida adiada aconteça exatamente no dia seguinte de sua realização inicial Ela até tentou passar o jogo para terça-feira (23), mas o Olympique foi contra.