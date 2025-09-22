Botafogo disputa prêmio de clube do ano na Bola de Ouro; Textor estará presente

Alvinegro levará quatro representantes a Théâtre du Châtelet, em Paris, às 16h (de Brasília), para acompanhar a premiação internacional / Crédito: Jogada 10

O Botafogo será o representante do futebol sul-americano no prêmio de clube do ano na cerimônia da Bola de Ouro. Assim, representantes do Alvinegro estarão presentes no Théâtre du Châtelet, em Paris, às 16h (de Brasília). O clube de General Severiano disputa a categoria com PSG (França), Barcelona (Espanha), Liverpool (Inglaterra) e Chelsea (Inglaterra). Dessa forma, o clube carioca terá quatro representantes oficiais na 69ª edição do evento organizado pela revista France Football. Entre eles, John Textor (Dono da SAF), João Pedro Magalhães Lins (Presidente do clube social), Thairo Arruda (CEO da SAF) e Alessandro Brito (Diretor de gestão esportiva).

O empresário norte-americano, inclusive, já chegou a Paris. Afinal, ele estava em Londres e se encaminhou à capital francesa de trem. Já a dupla Alessandro e João Paulo embarcaram do Brasil na tarde deste domingo (21), segundo informações do portal “ge”. Em virtude do intenso calendário do futebol brasileiro, nenhum jogador do atual elenco ou membro da comissão técnica estará no evento. Isso porque o time mede forças com o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, na quarta-feira (24). Diante da importante participação do clube em uma premiação internacional, o Botafogo pretende fazer ativações e ações de networking in-loco, como entrega de camisas. Além disso, realiza uma divulgação de vídeos promocionais, desde domingo, sobre o evento.