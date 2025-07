Mundial de Clubes: lista com os times campeões da Copa Intercontinental

Às vésperas da final entre PSG e Chelsea, relembre os campeões mundiais, como o Flamengo, que venceu a Copa Toyota de 1981 contra o Liverpool / Crédito: Reprodução/ Flamengo

Com o encerramento da primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes da Fifa, que em 2025 reuniu 32 equipes nos Estados Unidos, cresce o interesse por parte do público em conhecer os clubes que já conquistaram o título mundial ao longo da história. Mundial de Clubes 2025: VEJA tabela de classificação atualizada

A final entre Paris Saint-Germain e Chelsea, marcada para este domingo, dia 13, marca um capítulo inédito na trajetória do torneio. Antes da criação do Mundial pela entidade máxima do futebol, a Copa Intercontinental foi, por mais de quatro décadas, o principal palco para a consagração do "melhor time do mundo", em confrontos diretos entre os campeões da Europa e da América do Sul. Reconhecida oficialmente pela Fifa desde 2017, a competição intercontinental — disputada entre 1960 e 2004 — passou a integrar o rol de conquistas mundiais. Com isso, seus campeões se somam aos vencedores do atual Mundial de Clubes, formando uma lista unificada dos maiores clubes do planeta. Mundial de Clubes: relembre as copas Intercontinental e Europeia/Sul-Americana

Organizada inicialmente em conjunto por Uefa e Conmebol, a Copa Intercontinental era decidida entre os vencedores da Taça dos Campeões Europeus (atual Champions League) e da Taça Libertadores da América.

A disputa foi realizada anualmente entre 1960 e 2004. Até 1979, o formato previa jogos de ida e volta. A partir de 1980, passou a ser disputada em partida única, geralmente no Japão, com patrocínio da Toyota — daí o nome alternativo "Copa Toyota". SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Durante esse período, diversos clubes históricos conquistaram o troféu. O Real Madrid venceu a edição inaugural, em 1960. Times como Peñarol (URU), Milan (ITA), Nacional (URU), Boca Juniors (ARG), Ajax (HOL) e São Paulo (BRA) também figuram entre os campeões. Principais campeões da era Intercontinental: