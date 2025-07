Jogador do Chelsea aponta adversário brasileiro mais difícil no Mundial

Finalista da competição, clube inglês enfrentou o Flamengo na fase de grupos e Palmeiras e Fluminense no mata-mata

“Acho que o Flamengo. Fomos surpreendidos por eles no primeiro jogo, mas o Palmeiras foi bem também. Fluminense também. Eles tem vários times bons, com certeza”, disse.

Finalista do Mundial , o Chelsea enfrentou três dos quatro brasileiros que foram para a competição: Flamengo, Palmeiras e Fluminense, respectivamente. Dessa forma, o lateral Malo Gusto, apontou qual das equipes foi mais difícil enfrentar.

Das três partidas, a única derrota que o Chelsea teve para brasileiros foi justamente contra o Flamengo. O clube inglês chegou a sair na frente do placar com gol de Pedro Neto, mas Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan marcaram os gols do Rubro-Negro.