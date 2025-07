Final do Mundial de Clubes: com PSG classificado, veja tudo sobre o jogo

A decisão do novo Mundial de Clubes da Fifa está definida. Chelsea e Paris Saint-Germain (PSG) vão disputar o título neste domingo, 13 de julho, às 16 horas (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A confirmação da final ocorreu nesta quarta-feira, 9 de julho, com a vitória do PSG sobre o Real Madrid por 4 a 0. Esta será a primeira final sob os novos moldes do torneio, que agora adota um formato semelhante ao da Copa do Mundo, com fase de grupos, oitavas, quartas e semifinais.

Confira todas as informações sobre a primeira decisão da Copa do Mundo de Clubes.

Final do Mundial de Clubes: PSG elimina o Real Madrid e garante vaga inédita



O Paris Saint-Germain carimbou seu passaporte para a grande final ao vencer o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira, 9, em um confronto marcado por tensão, intensidade e brilho individual.

O time francês contou com dois gols de Fabián Ruiz, além de Dembélé e Gonçalo Ramos, que selaram o placar. Foi a quarta vitória em seis confrontos entre as equipes nos últimos oito anos.