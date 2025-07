Flamengo encaminha venda de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro

O Flamengo encaminhou a venda de Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. O Rubro-Negro aceitou uma proposta de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Os clubes agora só discutem a forma de pagamento com os mineiros. O jogador, aliás, já acertou as bases salariais e deu o ok para transferência. A informação é do “ge”.

A contratação é um pedido do treinador português Leonardo Jardim. O técnico gostou das características do jovem atleta rubro-negro. Na Toca da Raposa, Matheus Gonçalves reencontrará Gabigol e Fabrício Bruno, com quem atuou no Flamengo.