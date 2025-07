Por que o Mundial de Clubes não tem disputa pelo terceiro lugar

Diferentemente de outras competições organizadas pela Fifa, como a Copa do Mundo de seleções ou o antigo formato do Mundial de Clubes, a edição de 2025 do torneio de clubes mais importante do planeta não contará com a disputa pelo terceiro lugar.

A ausência da partida, que costumava reunir os derrotados nas semifinais, tem gerado questionamentos entre os torcedores, sobretudo com a proximidade dos duelos entre Fluminense x Chelsea e Real Madrid x PSG, marcados para esta semana.

Sem a disputa do terceiro lugar, o Mundial de Clubes 2025 pode pavimentar o caminho para uma mudança definitiva nos torneios da Fifa. Caso o novo modelo se mostre eficiente em engajamento e logística, a entidade pode adotar essa abordagem também em outras competições futuras.

Mundial de Clubes: entenda o novo formato do torneio



A atual edição do Mundial de Clubes é a primeira a ser disputada com 32 equipes, seguindo um modelo mais próximo do da Copa do Mundo de seleções. A competição, realizada nos Estados Unidos, trouxe uma fase de grupos e etapas eliminatórias que culminaram com as semifinais e a grande final.

Apesar da ampliação da estrutura do torneio, a Fifa optou por não incluir no calendário a disputa do terceiro lugar.