Mundial de Clubes 2025: quando começa? Veja data da estreia e quem joga

O Mundial de Clubes 2025 começa com Inter Miami x Al Ahly e estreia o novo formato com 32 times nos moldes da Copa do Mundo / Crédito: CHARLES SHOLL / AFP

O apito inicial de Inter Miami x Al Ahly marcará não apenas o começo do Mundial de Clubes 2025, mas também a estreia de um novo e ambicioso formato que promete transformar o cenário do futebol global. Mundial de Clubes 2025: CONFIRA quais times participam do campeonato

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pela primeira vez, a Fifa realiza um "super Mundial" com 32 times, moldado nos padrões da Copa do Mundo de seleções. O palco será os Estados Unidos, em uma competição que reunirá grandes estrelas, milhões em premiação e uma disputa acirrada entre os melhores clubes dos últimos quatro anos. A nova versão do torneio tem tudo para redefinir o que significa ser campeão do mundo no futebol de clubes — e começa com um duelo simbólico, entre o Inter Miami, de Lionel Messi, representando o país-sede, enfrentando o tradicional Al Ahly, do Egito, maior vencedor da África. A grande final será disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey — o mesmo que receberá a final da Copa do Mundo de 2026. Mundial de Clubes 2025: como vai funcionar?

O formato do Mundial de Clubes 2025 espelha o modelo tradicional da Copa do Mundo da Fifa. São 32 times divididos em oito grupos de quatro clubes, com os dois melhores de cada grupo avançando para as oitavas de final.

A partir daí, a competição se torna mata-mata até a final. Não haverá disputa pelo terceiro lugar. Os jogos serão realizados entre 14 de junho e 13 de julho, em 12 estádios espalhados por 11 cidades norte-americanas, como Nova York, Miami, Atlanta, Dallas, Seattle e Los Angeles. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Esse novo Mundial acontecerá a cada quatro anos, sempre no ano anterior à Copa do Mundo de seleções, ocupando uma lacuna no calendário internacional.