Mundial de Clubes 2025: veja tabela de classificação atualizada

Chelsea e PSG decidem no domingo, 13, o título da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, disputada nos Estados Unidos com novo formato

Restam apenas duas equipes na disputa pelo título do primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes, novo formato do torneio da FIFA, que está sendo realizado nos Estados Unidos. Chelsea e Paris Saint-Germain decidirão quem ficará com o troféu, em final marcada para domingo, 13 de julho.

