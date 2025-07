Aos 45 anos, Venus Williams vai participar do WTA 500 de Washington

A tenista americana Venus Williams, que não joga há 16 meses, vai participar do WTA 500 de Washington (19 a 27 de julho), anunciaram os organizadores do torneio nesta sexta-feira (11).

Aos 45 anos, a ex-número 1 do mundo nunca anunciou sua aposentadoria oficialmente, mas se limita a jogar de maneira muito esporádica, a ponto de aparecer atualmente com o status de jogadora inativa no site da WTA.