Daniel Alves solto: como o ex-jogador pagou a fiança na Espanha?

Daniel Alves tem sua fortuna bloqueada no Brasil e na Espanha

A disputa judicial no Brasil com a ex-esposa Dinorah Santana, sobre a pensão alimentícia dos filhos, limita as movimentações no País.

Na Espanha, o dinheiro do atleta está bloqueado devido ao processo por estupro.

Neymar ajudou Daniel Alves a pagar fiança?

Com isso, o esportista precisou recorrer a amigos, familiares e a um empréstimo bancário para pagar o valor. A expectativa era de que a fiança fosse paga na sexta-feira, 22, pelo pai do jogador Neymar Jr., colega de Daniel Alves no time Barcelona entre 2013 e 2016 e no Paris Saint-Germain de 2017 a 2019.