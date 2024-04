"Tapa na cara de todas", diz Leila Pereira sobre casos de Daniel Alves e Robinho

Única mulher presidente de clube da Série A, mandatária do Palmeiras se posiciona sobre ex-jogadores condenados por estupro: "Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte"

Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras e chefe de delegação da seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, deu uma forte declaração sobre os casos de Daniel Alves e Robinho, condenados por estupro recentemente.

"Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós, mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte", disse em entrevista ao Uol.

No mês passado, Daniel Alves foi condenado por estuprar uma jovem em uma balada de Barcelona no final de 2022. No entanto, na última quarta-feira, 20, um tribunal espanhol autorizou a liberdade do ex-jogador após o pagamento de uma fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões), enquanto são analisados os recursos contra a sua condenação por estupro.