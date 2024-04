CBF se posiciona sobre condenações de Robinho e Daniel Alves: "Capítulos nefastos"

Imagens da fachada da sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) classificou as condenações de Robinho e Daniel Alves, por estupro, como "um dos capítulos mais nefastos do futebol brasileiro". Em nota, assinada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, a entidade propôs uma reflexão para que homens fiquem "na linha de frente" do combate contra qualquer tipo de violência. "As condenações definitivas dos jogadores Robson de Souza e Daniel Alves colocam um ponto final em um dos capítulos mais nefastos do futebol brasileiro. Os dois casos, que envolvem jogadores que foram estrelas da Seleção Brasileira de Futebol, um dos maiores ícones culturais do nosso país, não podem se encerrar com a condenação dos dois culpados", comentou a entidade, que se solidarizou com as vítimas dos crimes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A CBF, todos os seus dirigentes e a comissão técnica da Seleção Brasileira se solidarizam com as vítimas brutais dos dois crimes cometidos pelos ex-jogadores. A camisa amarela que os atletas brasileiros vestem em campo é mais do que apenas um uniforme. Assim como o futebol é para o Brasil mais do que apenas um esporte", complementou a entidade.

Durante essa sexta-feira, o lateral Danilo e o técnico Dorival Júnior comentaram sobre a situação em entrevista coletiva. Na última quinta-feira, Leila Pereira, presidente do Palmeiras e chefe de delegação da Seleção durante esses amistosos, disse que os casos são "um tapa na cara de todas as mulheres". "É fundamental que a corajosa atitude das vítimas inspirem cada vez mais mulheres a não se calarem diante de barbaridades de tal ordem. Mais do que isso: num ambiente em que o machismo impera, nós, homens, precisamos estar na linha de frente para combater não apenas a violência sexual, mas todo tipo de violência", acrescentou a CBF. O órgão que comanda o futebol brasileiro aproveitou a oportunidade para listar os diversos tipos de movimentos que a entidade apoia, especialmente no que se refere a ações de inclusão.

O Brasil enfrenta a Inglaterra em amistoso neste sábado, às 16 horas (de Brasília), em Wembley. O jogo marcará a estreia de Dorival Júnior na Amarelinha. Os casos de Robinho e Daniel Alves Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona no final de 2022. No entanto, na última quarta-feira, um tribunal espanhol autorizou a liberdade do ex-jogador, que está em prisão preventiva há 14 meses, após o pagamento de uma fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões), enquanto são analisados os recursos contra a sua condenação. Dani Alves, porém, ainda segue recluso. Já Robinho foi condenado em três instâncias pela Justiça italiana a nove anos de prisão em 2017 por estupro coletivo de uma jovem albanesa, cometido em janeiro de 2013, em Milão, quando o ex-jogador atuava pelo Milan. Na última quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que Robinho cumprisse a pena no Brasil. Com pedido de habeas corpus negado, o ex-jogador foi preso pela Polícia Federal, em Santos, na noite da última quinta-feira.

A CBF tem atuado ostensivamente para combater violências que se acomodaram no ambiente esportivo sem que fossem endereçados com a devida firmeza. O combate ao racismo, à homofobia e violências motivadas por rixas de torcidas atravessa a agenda de prioridades da entidade de forma transversal, em todos os seus eixos de atuação, dos quais destaca-se: 1) A parceria de quatro anos com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol para o monitoramento sistemático de qualquer forma de discriminação no futebol; 2) A realização, em 2023, do I Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol representou um marco para o enfrentamento da questão;