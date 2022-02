Vasco x Nova Iguaçu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam hoje, quarta-feira, 02 de fevereiro (02/02), pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record e nos serviços de streaming Cariocão Play e Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Vasco recebe o Nova Iguaçu buscando os três pontos para permanecer na liderança do Estadual. Após empatar o último jogo contra o Boavista no São Januário, a equipe de Zé Ricardo quer voltar a vencer em casa e colocar fim no jejum que dura desde outubro do ano passado.

Já o Iguatu quer vencer a primeira na competição. Na penúltima posição, o time empatou um jogo e perdeu outro, somando apenas um ponto até aqui.

Vasco x Nova Iguaçu ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Cariocão Play: exclusivo para assinantes

Eleven Sports: exclusivo para assinantes

Campeonato Carioca 2022 - Vasco x Nova Iguaçu

Escalação provável

Vasco

Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Nene; Gabriel Pec, Bruno Nazario e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.

Nova Iguaçu

Cerqueira; Digão, André Santos, Gilberto e Carlinhos; Vinícius Matheus, Abuda, Vandinho e Dieguinho; Luan Viana e Dedé. Técnico: Carlos Vítor.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Gomes Magalhães

Quando será Vasco x Nova Iguaçu

Hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro (02/02), às 21h30 (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Nova Iguaçu

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

