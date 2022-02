Flamengo x Boavista ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Boavista se enfrentam hoje, quarta-feira, 02 de fevereiro (02/02), pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, às 19h15 (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Cariocão Play e Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Depois dos dois primeiros jogos, o Flamengo enfim vai promover a estreia de alguns jogadores da equipe principal na temporada 2022. No entanto, o técnico Paulo Sousa não poderá contar ainda com a presença dos jogadores Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Isla, convocados para as Eliminatória da América do Sul, e Rodrigo Caio, no departamento médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após empatar na última rodada com o time alternativo, o Rubro-Negro vai em busca da segunda vitória na competição diante do Boavista. Já o Boavista vai em busca do primeiro triunfo no campeonato. Em dois jogos, a equipe do técnico Leandrão empatou as duas vezes.

Flamengo x Boavista ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play: exclusivo para assinantes

Eleven Sports: exclusivo para assinantes

Campeonato Carioca 2022 - Flamengo x Boavista

Escalação provável

Flamengo

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia), Andreas Pereira, Diego e Vitinho (Marinho); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Paulo Sousa.

Boavista

Ary; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Bull; Marquinho, Ralph e Biel; Matheus Alessandro, Marquinhos e Di María. Técnico: Leandrão.

Arbitragem

Árbitro: Maurício Machado Coelho Junior

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de A. Tavares dos Reis

Quando será Flamengo x Boavista

Hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro (02/02), às 19h15 (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Boavista

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

Tags