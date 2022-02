Uberlândia x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Campeonato Mineiro 2022 entre Uberlândia e Atlético-MG será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Uberlândia e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 2 de fevereiro (2/02), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais, às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Atlético-MG é o 3° colocado na classificação geral do Campeonato Mineiro. O Galo somou quatro pontos em duas partidas disputadas, com uma vitória e um empate conquistados. Já foram quatro gols feitos e um tomado.

Já o Uberlândia é 5ª colocado com três pontos conquistados em dois jogos, sendo uma vitória e uma derrota. Até o momento foram dois gols feitos e dois tomados pela equipe.

Uberlândia x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Mineiro 2022 - Uberlândia x Atlético-MG

Escalação provável

Uberlândia

Roni; Cesinha, Bruno Costa, Ferron, Rogério; Daniel Pereira, Silvano, Marco Goiano; Alê, Ricardinho, Alfredo).

Atlético-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Igor Rabello e Guilherme Arana; Tchê Tchê e Zaracho; Savarino, Dylan e Ademir; Hulk (Fábio Gomes).

Arbitragem

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

Quando será Uberlândia x Atlético-MG

Hoje, quarta, 2 de fevereiro (2/02), às 19h30min (horário de Brasília)

Onde será Uberlândia x Atlético-MG

Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais

