São Luiz x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

São Luiz e Internacional se enfrentam hoje, quarta, 2 de fevereiro (2/02), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no estádio Esporte Clube São Luiz, em Ijuí, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Internacional é líder do campeonato com seis pontos somados em dois jogos disputados. O Colorado conquistou duas vitórias com quatro gols feitos e um tomado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o São Luiz é o 7° colocado com três pontos somados em dois jogos. A equipe gaúcha venceu uma partida e perdeu outra e marcou dois gols e tomou dois no campeonato.

São Luiz x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Gaúcho 2022 - São Luiz x Internacional

Escalação provável

São Luiz

Renan Rocha; Lucas Carvalho, João Marcus, Willian Goiano e Márcio Goiano; Régis, Paulinho Santos e João Vieira; Jean Dias, Juba e Ariel Marques.

Internacional

Daniel; Heitor (Mercado), Bruno Méndez, Victor Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Boschilia, Mauricio, Taison; Wesley Moraes.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Gustavo Marin Schier e Conrado Bittencourt Berger

Quando será São Luiz x Internacional

Hoje, quarta, 2 de fevereiro (2/02), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será São Luiz x Internacional

Estádio Esporte Clube São Luiz, em Ijuí, no Rio Grande do Sul

Tags