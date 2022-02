Vitória x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Baiano 2022 entre Vitória e Bahia será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Vitória e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 02 de fevereiro (02/02), pela quarta rodada do Campeonato Baiano 2022. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, às 19h15 (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TVE (Cultura), na TV aberta, e no YouTube da TVE, na internet. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O primeiro Ba-Vi na temporada 2022 será realizado no estádio Barradão, em duelo válido pela quarta rodada do Estadual. Devido a pandemia do coronavírus, a partida terá limite de público e apenas 1.500 torcedores poderão assistir o clássico.

Vitória x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

TVE (Cultura): na TV aberta

YouTube da TVE: na internet

Campeonato Baiano 2022 - Vitória x Bahia

Escalação provável

Vitória

Lucas Arcanjo; Iury, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Salomão; João Pedro, Eduardo, Gabriel Santiago e Jadson; Luidy e Guilherme Queiróz. Técnico: Dado Cavalcanti.

Bahia

Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel; Marco Antônio, Raí Nascimento e Ronaldo César. Técnico: Guto Ferreira.

Arbitragem

Árbitro: Marielson Alves Silva

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias

Quando será Vitória x Bahia

Hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro (02/02), às 19h15 (horário de Brasília)

Onde será Vitória x Bahia

Estádio Barradão, em Salvador, na Bahia

