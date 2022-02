Floresta x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Floresta e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 02 de fevereiro (02/02), pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Integrante do Grupo B, o Floresta vai em busca da primeira vitória na competição. Na segunda rodada, já disputada, o Lobo da Vila empatou em 1 a 1 com o Globo-RN. A equipe da Vila Manuel Sátiro ocupa a 5ª colocação no chaveamento.

Já o Fortaleza é líder do Grupo A com três pontos somados. O Tricolor do Pici venceu o Sousa-PB por 5 a 0 em jogo válido pela segunda rodada do certame, já disputada.

Floresta x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: exclusivo para assinantes dos serviço de TV por assinatura

Nordeste FC: exclusivo para assinantes do serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Floresta x Fortaleza

Escalação provável

Floresta

4-3-3: Marcão; Lito, Mailson, Alisson e Pedro Rosa; Jô, Matheus Bahia e Dudu; Igor Oliveira, Paulo Vyctor e Flávio Torres. Técnico: Ricardo Drubscky

Fortaleza

3-5-2: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Matheus Jussa, Lucas Lima e Lucas Crispim; Depietri (Robson) e Torres. Téc: Vojvoda

Arbitragem

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho

Assistentes: Luis Carlos de França Costa e Joao Henrique Queiroz da Silva

Quando será Floresta x Fortaleza

Hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro (02/02), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Floresta x Fortaleza

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

