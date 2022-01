Flamengo x Portuguesa-RJ: Casimiro vai narrar jogo ao vivo; onde assistir

Streamer fechou com LiveMode e adquiriu direitos de transmissão ao vivo do Campeonato Carioca 2022. Casimiro narrará 16 jogos, entre eles Flamengo x Portuguesa-RJ; onde assistir

Um dos maiores streamers do Brasil, Casimiro Miguel anunciou no último sábado, 22, a aquisição de direitos para a transmissão do Campeonato Carioca 2022 em seu canal na Twitch. Ele fechou contrato com a empresa LiveMode, especialista na negociação de direitos de transmissão de campeonatos esportivos no país, para reproduzir partidas de futebol ao vivo.

A sua estreia oficial no Cariocão por meio da Twitch será nesta quarta-feira, 26 de janeiro (26/01), no primeiro jogo do Flamengo no Carioca 2022, que será contra a Portuguesa-RJ, às 21h35min (horário de Brasília). Ao todo, Casimiro, que é torcedor declarado do Vasco, exibirá e comentará, ao vivo, 16 partidas do Estadual do Rio de Janeiro.

O acordo já foi oficialmente anunciado no dia 20 de janeiro e, apesar de ser o futebol a modalidade esportiva mais popular no Brasil, existe a possibilidade de transmissão de partidas de esportes diversos.

Flamengo x Portuguesa-RJ com Casimiro: onde e como assistir ao vivo

Online por meio do canal do streamer Casimiro na Twitch. Basta clicar no link ao vivo sobre o jogo e assistir de graça no celular ou no computador. Não é necessário ter uma conta na Twitch para assistir ao vivo aos jogos.

Campeonato Carioca 2022: onde assistir ao vivo aos jogos?

Sem contrato fechado com a Rede Globo, as partidas serão transmitidas em TV aberta e streaming. Dessa vez, pelo segundo ano consecutivo, o campeonato terá a transmissão pela Record TV, que detém os direitos de transmissão do torneio. O público cearense também poderá acompanhar os duelos por meio da afiliada da Record, a TV Cidade Fortaleza.

Além da Twitch de Casimiro, os 16 jogos exibidos na emissora poderão ser assistidos nos canais do Flow Sport Club no YouTube e na Twitch Ronaldo TV, do Ronaldo Fenômeno, e no do canal do Gaules. No entanto, para acompanhar o campeonato por completo, é necessário acessar o streaming Cariocão Play. O preço para assistir a todos os jogos é de R$ 129,90, com o jogo avulso custando R$ 29,90. Os sócios torcedores adimplentes com seus clubes terão desconto de 10% na aquisição do serviço.

Campeonato Carioca 2022: 1ª rodada

25/01 - Boavista x Botafogo

26/01 - Volta Redonda x Vasco da Gama

26/01 - Audax Rio x Nova Iguaçu

26/01 - Flamengo x Portuguesa

27/01 - Fluminense x Bangu

27/01 - Madureira x Resende

