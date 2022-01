CBF exige vacinação completa contra Covid-19 a partir desta temporada

A CBF solicitará aos atletas e membros da comissão técnica a apresentação do esquema de vacinação completo da covid-19 para ser relacionado aos jogos em torneios organizados pela entidade. As novas regras estão presentes no documento Guia Médico de Medidas Protetivas para o Futebol Brasileiro 2022, atualizado na manhã desta sexta-feira, 21.

"O Certificado de Vacinação PLENA para a COVID-19 é obrigatório para todos os atletas e membros da comissão técnica, sem o qual não haverá a elegibilidade para a inscrição em súmula", diz o documento.

A instituição ainda esclarece aquilo que se entende como ciclo completo de vacinação.

"Entende-se como vacinação plena o período de 14 dias após a aplicação da segunda dose se utilizada as vacinas de duas doses ou a aplicação da vacina de dose única", segue as orientações.

Na última convocação de Tite, o técnico deixou de fora o lateral Renan Lodi, que não possuía vacinação completa. O jogador tinha tomado apenas uma dose do imunizante, quando divulgada a lista.

