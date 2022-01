Boavista x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Boavista e Botafogo será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Boavista e Botafogo se enfrentam hoje, terça, 25 de janeiro (25/01), pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-perview One Football PPV e Carioca PPV. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Botafogo inicia a 2022 na primeira divisão do Brasileirão após vencer a Série B de 2021. O Glorioso de General Severiano fez contratações pontuais e ainda se estrutura para a temporada após confirmar a venda do clube por meio da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Essa partida seria realizada no estádio Elcyr Resende, mas mudou de local após um grupo de empresários comprar o mando de campo. Embora jogue em casa, o Botafogo participará da partida como visitante.

Boavista x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

OneFootball PPV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Carioca PPV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Carioca 2021 - Boavista x Botafogo

Escalação provável

Boavista

Lucão; Wellington Silva, Kadu Fernandes, Diogo Rangel, Patrick; Ralph, Vico; Matheus Alessandro, Marquinho, Wandinho; Pablo. Técnico: Leandrão.

Botafogo

Gatito Fernández; Rafael, Joel Carli, Kanu, Carlinhos; Fabinho, Romildo; Luiz Fernando, Juninho, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento. Técnico: Enderson Moreira.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Rafael Sepeda de Souza

Quando será Boavista x Botafogo

Hoje, terça, 25 de janeiro (25/01), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Boavista x Botafogo

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



