TV Cidade transmitirá jogos do Campeonato Carioca 2022 desde a 1ª fase

Afiliada da Record, a TV Cidade Fortaleza exibirá o Campeonato Carioca 2022. A emissora paulista detém os direitos de transmissão do torneio. A primeira partida com exibição do canal será o confronto entre Flamengo e Portuguesa; as equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 26, às 21h30min, em jogo válido pela 1ª rodada da competição.

O público cearense poderá acompanhar os duelos de quarta-feira, às 21h30min, e de domingo, às 16 horas, pela TV Cidade. Serão exibidos jogos ao vivo dos 12 clubes da primeira divisão: Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Bangu, Boavista, Audax, Portuguesa, Madureira, Nova Iguaçu, Resende e Volta Redonda.

Campeonato Carioca na TV Cidade: equipe e transmissão

A equipe de cobertura para o jogo de estreia contará com narração de Lucas Pereira e apresentação de Mylena Ciribelli. Os comentários ficam por conta do ex-árbitro Guttemberg Fonseca e do ex-lateral do Flamengo Athirson. Aline Pacheco, Bruna Dealtry, Marcos Carvalho e Fábio Peixoto serão responsáveis pela reportagem.

Ano passado, a TV Cidade transmitiu as duas finais do Cariocão, entre Flamengo e Fluminense. Este ano, as partidas serão exibidas desde a primeira fase da competição. Nesta fase, os times duelam em sistema de pontos corridos. Cada equipe disputa 11 partidas. Ao final da fase classificatória, os quatro primeiros colocados na tabela avançam.

