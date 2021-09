CBF avalia não adiar jogos de times com atletas convocados para seleções

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou de entendimento e decidiu não adiar os jogos dos clubes com jogadores convocados para jogos de outubro de seleções na disputa das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2022. Desta maneira, Atlético-MG, Flamengo-RJ, Internacional-RS e Palmeiras-SP terão de jogar desfalcados as rodadas 24, 25 e 26 do Campeonato Brasileiro. As informações são da Rádio Itatiaia. A decisão, no entanto, ainda não foi confirmada pela entidade.

Caso este cenário se confirme, os jogos do Ceará contra Internacional, marcado para o dia 6, na Arena Castelão, e diante do Atlético-MG, no dia 9, no Mineirão, serão mantidos. A medida agrada a diretoria do Alvinegro, que teme um longo período de inatividade. Caso os jogos sejam postergados, o Vovô pode ficar quase 20 dias sem jogar. Isso porque a partida contra o Bahia, válida pela 23ª rodada da competição, foi remarcada para 27 de outubro após o Governo do Estado da Bahia vetar à liberação de público nos estádios baianos.

A partida contra o Internacional, a propósito, deve marcar o retorno dos torcedores alvinegros à Arena Castelão. Após a decisão do conselho técnico da Série A de liberar o público nos estádios a partir da 23ª rodada do Brasileirão, a Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu que o duelo diante da equipe gaúcha será o segundo evento-teste para a presença de torcida em jogos disputados no Estado. O primeiro é o confronto entre Fortaleza e Atlético-GO, marcado para o sábado, 2, às 17 horas.



