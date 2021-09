Governador da Bahia veta retorno do público nos estádios do estado

Nesta segunda-feira, Rui Costa, governador da Bahia, anunciou o veto da liberação de público nos estádios do estado em. O mandatário esclareceu que a medida só será autorizada quando os casos de covid ativos voltarem a cair e que será exigida imunização completa contra o vírus.

"A autorização de público nos estádios somente será realizada se o número de casos ativos de #coronavírus voltar a cair substancialmente. Nos últimos 10 dias, os números cresceram em 40%. No entanto, já aviso que, quando autorizarmos, será exigida a imunização completa das pessoas", escreveu Rui Costa em uma publicação nas redes sociais.

"As pessoas entraram em clima de “oba-oba”, programando festas, como se a pandemia tivesse acabado, mas não acabou! Estou preocupado com esse comportamento da população. Ainda não domamos o vírus e os cuidados precisam permanecer", completou.

Vale lembrar que o governo de São Paulo anunciou recentemente a liberação do público nos estádios do estado no dia 4 de outubro, com previsão de 100% da capacidade autorizada a partir de novembro.

Tags