FCF garante cumprimento de exigências da Sesa para o protocolo de Fortaleza x Atlético-GO

Apesar de ter sido pega de surpresa com as exigências que a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) fez quanto ao protocolo sanitário para a realização de evento teste com público na partida entre Fortaleza e Atlético-GO, a Federação Cearense de Futebol garante que tudo será atendido dentro do prazo.

Ao Esportes O POVO, a FCF informou que os clubes já trabalham nas adequações, já que não há tempo hábil para sentar e discutir o assunto com a Sesa no momento. Depois dos dois jogos previstos para serem eventos-teses (Fortaleza x Atlético-GO e Ceará x Internacional), no entanto, a mentora do futebol cearense vai buscar novo diálogo com o Governo quanto a questão do protocolo sanitário para os jogos com torcida.

A Secretaria espera que as adaptações sejam feitas e comunicadas até 23h59min de quinta-feira, 30, para que haja tempo de emissão de novo parecer, aprovando ou não a presença de público no jogo de sábado, no Castelão. Se o resultado for positivo — como deve ser, se os pontos forem atendidos — implicará em um tempo reduzido para o Fortaleza trabalhar na distribuição e venda de ingressos para o jogo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags