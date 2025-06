Real Madrid pega Juventus por vaga nas quartas do Mundial; Dortmund encara Monterrey

O primeiro embate do dia opõe duas equipes tradicionais do Velho Continente, em status diferentes na competição. Os espanhóis, agora sob comando do técnico Xabi Alonso, começaram empatando com o saudita Al-Hilal (1 a 1) , mostraram evolução do trabalho e bateram o mexicano Pachuca (3 a 1) e o austríaco RB Salzburg (3 a 0), fechando a primeira fase na liderança do Grupo H.

As oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes chegam ao fim nesta terça-feira, 1º, com três clubes europeus e uma surpresa mexicana em ação. Às 16 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, o gigante Real Madrid encara a Juventus; mais tarde, a partir das 22 horas (de Brasília), no Mercedes-Benz Fashion Stadium, em Atlanta, Borussia Dortmund e Monterrey medem forças.

O técnico Igor Tudor não tem desfalques para escalar a Juventus e deve usar força máxima, também com uma escalação que tem média de idade jovem (25.9 anos). O sérvio Vlahovic é a principal esperança de gols da equipe de Turim — já balançou as redes duas vezes em três jogos no Mundial. Os brasileiros Bremer e Douglas Luiz são opções no banco de reservas dos italianos.

O Real Madrid, com uma equipe jovem — o time titular contra o Salzburg tinha média de 24.8 anos —, tem Vinicius Júnior, Bellingham e Arda Güler como destaques no setor ofensivo, além do experiente Courtois na meta. As baixas são Carvajal, Camavinga, Alaba, Mendy e o brasileiro Endrick, todos sob os cuidados do departamento médico, em recuperação de lesões.

Já o time italiano, na chave G, não teve dificuldades contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos , e nem contra o Wydad Casablanca, do Marrocos, aplicando duas goleadas: 5 a 0 e 4 a 1, respectivamente. O choque de realidade veio diante do poderoso Manchester City: derrota por 5 a 2 para os ingleses , ficando na segunda posição do grupo.

O vencedor de Real Madrid x Juventus terá pela frente nas quartas de final o ganhador do outro duelo do dia, entre Borussia Dortmund e Monterrey. Alemães e mexicanos ainda estão invictos na competição e buscam avançar no mata-mata com mescla de juventude e experiência.

O Dortmund terminou a primeira fase na liderança do Grupo F — o mesmo do Fluminense. Empatou na estreia diante dos cariocas (0 a 0) e depois bateu Mamelodi Sundowns (4 a 3), da África do Sul, e Ulsan HD (1 a 0), da Coreia do Sul. A equipe de Niko Kovac, que tem o lateral-direito brasileiro Yan Couto como titular, conta com um trio ofensivo formado por Jobe Bellingham — irmão do craque do Real Madrid —, Guirassy e Adeyemi.

O Monterrey, por sua vez, disputava classificação na chave E com Inter de Milão e River Plate e conseguiu levar a melhor sobre o gigante argentino, ficando atrás apenas dos italianos. O time do veterano Sergio Ramos empatou os dois primeiros jogos justamente contra os europeus (1 a 1) e os sul-americanos (0 a 0) e garantiu vaga nas oitavas ao golear o Urawa Reds, do Japão, por 4 a 0.