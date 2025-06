Manchester City goleia Juventus e garante liderança do Grupo G no Mundial de Clubes

O adversários dos dois será definido logo mais, às 22 horas, no encerramento do Grupo H. Os possíveis rivais são Real Madrid, Al-Hilal e Pachuca

O favoritismo do Manchester City no Grupo G do Mundial de Clubes foi confirmado com autoridade. No confronto entre equipes já classificadas às oitavas de final, os ingleses superaram a Juventus, da Itália, por 5 a 2, nesta quinta-feira, 26, no Carping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

Com um futebol envolvente e alta intensidade ofensiva, os Citizens dominaram boa parte do jogo e construíram o placar elástico com gols de Haaland, Kalulu (contra), Doku, Foden e o brasileiro Savinho. Pelo lado italiano, Koopmeiners e Vlahovic marcaram os gols de honra da Velha Senhora.