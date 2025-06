Borussia Dortmund vence o Mamelodi Sundowns e assume liderança do Grupo F no Mundial de Clubes

Time sul-africano saiu na frente com golaço de Lucas Ribeiro, mas falhas individuais permitiram virada alemã ainda no primeiro tempo. Antes do apito final, porém, sul-africanos quase arrancam empate histórico

A equipe do Mamelodi começou melhor e abriu o placar logo aos 10 minutos, com um belo gol do brasileiro Lucas Ribeiro. Corajoso, o time sul-africano controlava a posse de bola e levava perigo, mas viu sua vantagem ruir por falhas individuais.

O Borussia Dortmund venceu o Mamelodi Sundowns por 4 a 3 neste sábado, 21 de junho, e assumiu a liderança do Grupo F na Copa do Mundo de Clubes 2025. Em partida eletrizante até o final, o time alemão contou com erros decisivos do adversário sul-africano para garantir os três pontos e encaminhar sua classificação à próxima fase do torneio.

Na etapa final, o Borussia chegou ao quarto gol logo aos 13 minutos, em jogada que começou com Belligham e terminou com Svensson tentando cruzar da esquerda. A bola desviou em Mudau e enganou o goleiro Williams.

Mesmo sem empolgar, o Borussia ampliou ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, após rebote mal afastado de cruzamento, Belligham aproveitou a sobra na entrada da área e fez o terceiro gol do time alemão.

O Mamelodi não se entregou e conseguiu descontar na sequência. Aos 16, Rayners aproveitou cobrança de falta de Mokoena, cabeceou na trave e, no rebote, empurrou para o fundo da rede, marcando seu segundo gol no torneio.

Já nos minutos finais, aos 44 do segundo tempo, o Mamelodi voltou a balançar as redes e incendiou o jogo. Lethlaku aproveitou erro da zaga alemã, roubou a bola e tocou para Mothiba. Cara a cara com o goleiro Kobel, o atacante sul-africano finalizou com categoria e diminuiu o placar para 4 a 3. A partir daí, o duelo virou um ataque contra defesa, com pressão intensa do Mamelodi até o apito final.

Com o resultado, o Borussia chega a quatro pontos em dois jogos e assume a ponta do grupo. O Mamelodi permanece com três. Na rodada de estreia, os alemães empataram sem gols com o Fluminense, que ainda busca sua primeira vitória. Já o Mamelodi havia superado o Ulsan HD por 1 a 0.