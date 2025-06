Com um a menos desde os 6 minutos, Real Madrid vence Pachuca por 3 a 1 e assume liderança do Grupo H

Mesmo com a expulsão precoce de Asencio, espanhóis marcam com Bellingham, Güler e Valverde. Courtois brilha com 10 defesas

Em sua partida de número 64 na temporada, recorde histórico do clube, o Real Madrid superou todas as adversidades e venceu o Pachuca por 3 a 1 neste domingo, 22 de junho, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes. O resultado deixa o time espanhol na liderança da chave, com 4 pontos, e o coloca mais perto da vaga nas oitavas de final.

A vitória ganha contornos heroicos, já que o Real atuou com um jogador a menos desde os seis minutos do primeiro tempo. O zagueiro Asencio foi expulso após puxar Rondón, que sairia cara a cara com o goleiro Courtois. Com vantagem numérica, o Pachuca pressionou e teve boas chances, mas parou no goleiro belga, que fez ao menos dez defesas decisivas ao longo da partida.