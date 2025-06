Valverde perde pênalti, e Real Madrid empata com o Al-Hilal pelo Mundial

Real Madrid e Al-Hilal se enfrentaram pelo Mundial de Clubes / Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP

Em jogo animado, o Real Madrid desperdiçou um pênalti nos acréscimos do segundo tempo e ficou no empate com o Al-Hilal, por 1 a 1, no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, na estreia dos times no Grupo H do Mundial de Clubes. A partida também marcou o primeiro jogo do treinador espanhol Xabi Alonso pelos Merengues, e do comandante italiano Inzaghi pela equipe saudita. Os dois gols da partida aconteceram no primeiro tempo. Gonzalo García abriu o placar para o Real Madrid, enquanto Rúben Neves, de pênalti, empatou para o Al-Hilal. Mais tarde, às 19 horas (de Brasília), Pachuca, do México, e o RB Salzburg, da Áustria, se enfrentam para fechar a primeira rodada do Grupo H.

O primeiro tempo ficou marcado por uma ótima atuação do Al-Hilal e, de forma proporcional, um péssimo desempenho do Real Madrid. O clube saudita, mais organizado e intenso, dominou o rival europeu e criou as melhores chances – por pouco, o time do agora técnico italiano Inzaghi não foi para o intervalo com a vitória parcial no placar. Se de um lado havia a estreia no comando técnico, no Merengue a situação era a mesma. O espanhol Xabi Alonso fez seu primeiro jogo na beira do campo pelo Real Madrid e escalou a base do time titular, com diversas estrelas, como Vinícius Júnior, Rodrygo, Bellingham, Valverde e Alexander-Arnold. Embora não fizesse boa partida, o Real Madrid costuma precisar de poucas oportunidades para balançar as redes. Foi o que aconteceu. Aos 33 minutos, em transição rápida que se iniciou no campo defensivo, Gonzalo García recebeu livre na pequena área, com assistência de Rodrygo, e só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol. Mas a alegria espanhola durou pouco. Seis minutos depois, o brasileiro Marcos Leonardo, do Al-Hilal, sofreu um pênalti. Na cobrança, o português Rúben Neves bateu bem, deslocou o goleiro Courtois e empatou o jogo. Nos acréscimos, Salem Al-Dawsari quase fez um golaço, mas o chute saiu pela linha de fundo.