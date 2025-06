Juventus atropela Al Ain por 5 a 0 e assume liderança do Grupo G do Mundial

Yildiz, meia-atacante da Juventus, comemorando gol marcado contra o Al-Ain, pelo Mundial de Clubes / Crédito: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Juventus não tomou conhecimento do Al Ain e goleou o time dos Emirados Árabes Unidos na noite desta quarta-feira, 18, por 5 a 0, no estádio Audi Field, em Washington (EUA), pelo Grupo G do Mundial de Clubes. Os gols do clube italiano foram marcados por Yildiz, Francisco Conceição e Kolo Muani, duas vezes. Com o resultado, a Juventus assumiu a primeira colocação da chave, com os mesmos três pontos do Manchester City, mas com melhor saldo de gols, que é um dos critérios de desempate. Na próxima rodada, a Velha Senhora encara o Wydad Casablanca, enquanto o time inglês enfrenta o Al Ain.