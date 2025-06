River Plate e Monterrey fazem jogo truncado e empatam sem gols pelo Grupo E do Mundial

Partida entre River Plate e Monterrey pela 2ª rodada do Mundial de Clubes da Fifa / Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP

Em um dos duelos mais truncados do Mundial de Clubes 2025, River Plate e Monterrey empataram sem gols neste sábado, 21. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo E, ocorreu no Estádio Rose Bowl, na Califórnia (EUA). Com o resultado, o time argentino fica na liderança da chave, com quatro pontos. Já os mexicanos ocupam a terceira colocação, com dois. Internazionale, segundo com quatro, e Urawa, último com zero, completam a tabela.

O primeiro tempo entre argentinos e mexicanos foi marcado por um duelo truncado e com poucas oportunidades claras. Não à toa, em 49 minutos, o duelo teve 21 faltas e três cartões amarelos. Em termos de bola rolando, o Monterrey iniciou com maior controle da posse e criou as primeiras chances de perigo com Arteaga e Canales, respectivamente. Na sequência, o nível de competitividade do confronto caiu, com ambas as equipes enfrentando dificuldades na troca de passes e recorrendo a jogadas de bola longa e divididas. Pouco criativo, o River Plate só conseguiu impor mais ritmo no final da primeira etapa. Aos 45, Galoppo tentou o chute colocado, mas não acertou a meta do goleiro Andrada. No lance seguinte, Martínez Quarta chegou a ficar frente a frente com o arqueiro dos Los Rayados, mas desperdiçou a finalização ao finalizar para fora. Na volta para o segundo tempo, a equipe argentina mostrou mais ímpeto ofensivo, além de subir suas linhas de marcação para pressionar os mexicanos. Aos 6 minutos, Mastantuono driblou dois defensores em jogada da direita para o meio e tocou para Galoppo, que finalizou fraco e facilitou para Andrada.

Depois, aos 14, o goleiro do Monterrey quase comprometeu seu próprio time. Após cruzamento na área, o camisa 1 saiu errado e a bola sobrou para Galopo, que chutou "no susto" e viu Arteaga tirar em cima da linha. Incomodado com o cenário do duelo, o técnico da equipe mexicana, Domènec Torrent, promoveu três alterações. A tentativa, no entanto, não surtiu tanto efeito. Isso porque quem levou perigo novamente foi o River com Mastantuono, que puxou para a esquerda e obrigou Andrada a realizar grande defesa. Com claro domínio do jogo, El Millonario voltou a criar boa oportunidade aos 30, quando Borja recebeu sozinho dentro da área e chutou de canhota. No lance, Andrada, mais uma vez, fez boa intervenção. Depois, o camisa 9 voltou a desperdiçar chance clara, frustrando a torcida argentina.