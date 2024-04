Adeus ao Trem Bala: velório de Alan Neto reúne familiares, amigos e personalidades do Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.04.2024: Luciana Dummar, presidente do grupo O POVO, cumprimenta familiares no Velório do Alan Neto, Funerária Ternura. Crédito: FÁBIO LIMA

O velório do icônico jornalista Alan Neto, na manhã desta quinta-feira, 4, reuniu familiares e amigos para a última despedida ao eterno Trem Bala. O momento de comoção foi contemplado também com a presença de personalidades importantes do Estado. Entre os familiares estavam a esposa, Ivanilde Rodrigues, a filha Alana Rodrigues, e o irmão, Sérgio Ponte, sempre com palavras de carinho para lembrar de Alan Neto. A presidente do Grupo de Comunicação O POVO, Luciana Dummar, também esteve no local para se despedir do comunicador. A esposa do cronista esportivo — a "musa Betty Davis", como Alan se referia a ela no programa Trem Bala — exaltou o lado carinhoso e gentil do jornalista.

"Nós nunca brigamos. Nem sempre por falta de vontade minha, mas não dava para brigar, ele era muito carinhoso e gentil para isso", comentou Ivanilde. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.04.2024: Luciana Dummar, presidente do grupo O POVO, cumprimenta familiares no Velório do Alan Neto, Funerária Ternura. Crédito: FÁBIO LIMA Luciana Dummar, presidente do grupo O POVO, se despede de Alan Neto ao lado do irmão do comunicador, Sérgio Ponte, e da esposa do jornalista, Ivanilde Rodrigues Crédito: FÁBIO LIMA "Eu sempre brinco dizendo que, se eu não tivesse tido a sorte de ser a esposa dele, queria ser a vizinha mais próxima, nossa convivência sempre foi maravilhosa", completou ela.

“Aprendi com ele a ser gente, a ser profissional de imprensa, a ser correto”, pontuou. Alan Neto, personagem dele mesmo e a homenagem dos amigos; CONFIRA Morre Alan Neto: personalidades se despedem Entre as personalidades do Estado que se despediram de Alan Neto, o ex-governador do Estado, Ciro Gomes, exaltou o jornalista e revelou amizade de cinco décadas.