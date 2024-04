Relembre entrevista de Alan Neto com Alcides Santos, fundador do Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11.01.2024: Alan Neto, apresentador do Trem Bala. Osvaldo Azim, ex-presidente do Fortaleza, no Trem Bala Crédito: FÁBIO LIMA

Uma das entrevistas marcantes da carreira de Alan Neto foi com o fundador do Fortaleza Esporte Clube, Alcides Santos. A icônica entrevista ganhou as páginas do O POVO na edição de 18 de outubro de 1968, uma sexta-feira, que marcava os 50 anos de história da agremiação tricolor. Na época do encontro, Alan tinha 27 anos, enquanto o eterno personagem tricolor, 79 anos. Alcides narra ao jornalista detalhes da fundação do Fortaleza, como a troca do nome do clube, que antes era chamado de Stella, as cores tricolores em homenagem a França e o primeiro time do Leão que conquistou um título.