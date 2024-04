O Rei Pelé, o furo de mil megatons e o auge da carreira de Alan Neto

Em quase 60 anos de carreira, o jornalista viveu o auge da trajetória como repórter no encontro com Pelé, em 1970, antes da Copa do Mundo do México, no interior do Savanah Hotel, no Centro de Fortaleza

Referência no jornalismo cearense, Alan Neto morreu nesta quarta-feira, 3, após complicações devido a uma pneumonia. Em quase 60 anos de carreira, o jornalista viveu o auge da trajetória como repórter no encontro com Pelé, em 1970, antes da Copa do Mundo do México, no interior do Savanah Hotel, no Centro de Fortaleza.

O resultado foi o furo mundial que sacudiu o futebol. Pelé revelou a Alan que a Copa do México seria a despedida do jogador da seleção brasileira. E ainda prometeu — e viria a cumprir — que encerraria a passagem pela Canarinho com o Tri.

Como o então jovem repórter no início da carreira conseguiu uma exclusiva com o Rei, enquanto um batalhão de jornalistas se amontoava do lado de fora do Savanah Hotel por qualquer declaração do camisa 10?