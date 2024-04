Autoridades cearenses homenageiam Alan Neto, ícone do jornalismo

Do Ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE) : “O jornalismo cearense está de luto! Alan Neto marcou época com seu jeito criativo e irreverente. Na rádio e na TV criou e dirigiu o histórico programa Trem Bala. Também atuou por seis décadas no jornalismo impresso, principalmente nas páginas do O POVO. Meus sentimentos de pesar a toda família, amigos e fãs. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de profunda tristeza.”

Do governador do Estado do Ceará, Elmano Freitas (PT-CE) : “O jornalismo cearense se despede de um ícone! Recebi com muita tristeza a morte do jornalista Alan Neto, que deixou um legado de 60 anos de carreira atuando em jornal, rádio, televisão e internet.

Do prefeito da cidade de Fortaleza, José Sarto (PDT-CE): “O jornalismo hoje se despede de um ícone. Alan Neto, o famoso maquinista do futebol cearense, nos deixou. Alan escreveu uma história de paixão pelo esporte, com irreverência e um jeito muito próprio de se comunicar.

Nos anos 70 realizou uma entrevista histórica com o Rei Pelé, que rendeu declaração exclusiva sobre a aposentadoria do maior atleta de todos os tempos da Seleção Brasileira. Meus sentimentos de pesar à família, amigos e fãs de Alan Neto.”

Apaixonado por futebol, tornou-se uma referência no jornalismo esportivo do Ceará, ao apresentar, com o seu jeito performático e criativo, o programa Trem Bala, eternizando vários bordões.

Do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT-CE): “A comunicação cearense fica mais triste com a partida do jornalista Alan Neto, na tarde desta quarta-feira (3). Nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores do eterno Trem Bala. Descanse em paz, Alan!”

Da ex-prefeita de Fortaleza e deputada estadual, Luiziane Lins (PT-CE): "Luto no jornalismo e no esporte cearenses. É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Alan Neto, nosso eterno Trem Bala. Minha solidariedade aos amigos, amigas, familiares e fãs."



— Luizianne Lins (@LuizianneLinsPT) April 3, 2024

Do ex-governador do Ceará e ex-senador, Tasso Jereissati: "Alan Neto marcou época no jornalismo cearense, superando o âmbito esportivo, sempre com muita criatividade, competência e senso de humor. Nos deixa como legado uma rica trajetória na imprensa, exemplo de como se reinventar na profissão. O Ceará perde um dos seus maiores jornalistas, respeitado pelo seu profissionalismo e inteligência."

Do deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE): "Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do grande jornalista esportivo, comentarista e talentoso Alan Neto, que nos deixou nesta quarta-feira. Deixará um enorme legado para a mídia esportiva cearense. Deixo meu abraço a amigos e familiares."

Da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), representado pelo presidente Ricardo Cavalcante: “A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), lamenta profundamente o falecimento do jornalista Manoel Simplício de Barros Neto, nosso querido Alan Neto. Prestamos nossa homenagem a este amigo e grande profissional, com brilhantes 60 anos de carreira, sendo referência no jornalismo esportivo do país. Aos familiares e amigos, nossas condolências neste momento tão difícil.”